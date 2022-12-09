По данным синоптиков, в горах возможны лавины.

В Карпатах на выходные, 10 и 11 декабря, объявили оранжевый уровень опасности. По данным Укргидрометцентра, в горах возможен сход лавин.

"10-11 декабря в связи с оттепелью, в высокогорье Ивано-Франковской области ожидается значительная снеголавинная опасность",- говорится в предупреждении.

Также, по данным синоптиков, в восточной части Закарпатской области ожидается умеренная опасность, желтый уровень.

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Погода на высокогорье Карпат сегодня

По данным Черногорского горного поисково-спасательного поста, сегодня на высокогорье Карпат облачная погода. Также на горе Поп Иван Черногорский дует сильный ветер, скорость которого достигает 9 м/с, а температура окружающей среды -6°С.

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