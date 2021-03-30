Весна направляется в горы: Карпаты окутал туман, температура повысилась до -3° (фото)

11:48, 30 марта 2021
7
Прослушать
Остановить

В высокогорье сохраняется значительная снеголавинная опасность.

Горы окутал туман / Фото facebook.com/chornogora.rescue112
Горы окутал туман / Фото facebook.com/chornogora.rescue112

Сегодня, 30 марта, в Карпатах начинается постепенное весеннее потепление.

Об этом сообщает Черногорский горный поисково-спасательный пост на своей странице в Facebook.

Синоптик спрогнозировала "ближайший взрыв тепла" в Украине

"На горе Поп Иван Черногорский-облачно, туман, температура воздуха -3°, ветер северный 3 м/с", - говорится в сообщении.

Как передает Госслужба по чрезвычайным ситуациям, в высокогорье Закарпатской области ожидается значительная снеголавинная опасность - 3 уровень.

Прогноз погоды в Украине на 30 марта: данные погоды УНИАН

Во вторник, 30 марта, в Украине ожидается облачная погода, местами выглянет солнце. Температура днем будет колебаться в пределах +6°...+13°. Дождь ожидается только в Крыму.

В Киеве - облачно с прояснениями, температура воздуха ночью +5°, днем +12°.

Во Львове во вторник ожидается облачная погода, ночью +5°, днем +9°.

В Одессе - облачно с прояснениями, температура ночью +2°, днем +11°.

Читайте прогноз погоды в Украине от синоптиков на канале Погода УНИАН в Telegram

Автор: Елена Пилипчак

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: Карпатылавиналавиныснежная лавиналавинная опасностьсход лавинылавины в Карпатахлавинная опасность в Карпатах
viber
Новости партнеров
Погода в Украине
Виргиния, США
+1°
Погода Стерлинг - ясно и безоблачно
59 %
761 мм
6.4 м/с
0 %
Лента новостей
Мы используем cookies
Соглашаюсь