Весна направляется в горы: Карпаты окутал туман, температура повысилась до -3° (фото)
В высокогорье сохраняется значительная снеголавинная опасность.
Сегодня, 30 марта, в Карпатах начинается постепенное весеннее потепление.
Об этом сообщает Черногорский горный поисково-спасательный пост на своей странице в Facebook.
Синоптик спрогнозировала "ближайший взрыв тепла" в Украине
"На горе Поп Иван Черногорский-облачно, туман, температура воздуха -3°, ветер северный 3 м/с", - говорится в сообщении.
Как передает Госслужба по чрезвычайным ситуациям, в высокогорье Закарпатской области ожидается значительная снеголавинная опасность - 3 уровень.
Прогноз погоды в Украине на 30 марта: данные погоды УНИАН
Во вторник, 30 марта, в Украине ожидается облачная погода, местами выглянет солнце. Температура днем будет колебаться в пределах +6°...+13°. Дождь ожидается только в Крыму.
В Киеве - облачно с прояснениями, температура воздуха ночью +5°, днем +12°.
Во Львове во вторник ожидается облачная погода, ночью +5°, днем +9°.
В Одессе - облачно с прояснениями, температура ночью +2°, днем +11°.
- Винница+12°... +3°
- Днепр+10°... -1°
- Донецк+9°... 0°
- Житомир+13°... +6°
- Запорожье+11°... -1°
- Ивано-Франковск+13°... +5°
- Киев+13°... +6°
- Кропивницкий+11°... -1°
- Луганск+9°... +1°
- Луцк+11°... +6°
- Львов+9°... +5°
- Николаев+12°... -1°
- Одесса+11°... +2°
- Полтава+8°... 0°
- Ровно+11°... +6°
- Симферополь+7°... 0°
- Сумы+8°... 0°
- Тернополь+10°... +5°
- Харьков+6°... -2°
- Херсон+11°... 0°
- Хмельницкий+11°... +5°
- Черкассы+9°... +1°
- Чернигов+13°... +4°
- Черновцы+12°... -1°