Весна направляется в горы: Карпаты окутал туман, температура повысилась до -3° (фото)

В высокогорье сохраняется значительная снеголавинная опасность.

Горы окутал туман / Фото facebook.com/chornogora.rescue112

Сегодня, 30 марта, в Карпатах начинается постепенное весеннее потепление.

Об этом сообщает Черногорский горный поисково-спасательный пост на своей странице в Facebook.

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"На горе Поп Иван Черногорский-облачно, туман, температура воздуха -3°, ветер северный 3 м/с", - говорится в сообщении.

Как передает Госслужба по чрезвычайным ситуациям, в высокогорье Закарпатской области ожидается значительная снеголавинная опасность - 3 уровень.

Прогноз погоды в Украине на 30 марта: данные погоды УНИАН

Во вторник, 30 марта, в Украине ожидается облачная погода, местами выглянет солнце. Температура днем будет колебаться в пределах +6°...+13°. Дождь ожидается только в Крыму.

В Киеве - облачно с прояснениями, температура воздуха ночью +5°, днем +12°.

Во Львове во вторник ожидается облачная погода, ночью +5°, днем +9°.

В Одессе - облачно с прояснениями, температура ночью +2°, днем +11°.