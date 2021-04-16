Видимость упала до 30 метров.

Сегодня, 16 апреля, Карпаты накрыла метель, температура упала до -8°.

Об этом сообщает Черногорский горный поисково-спасательный пост на своей странице в Facebook.

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"На горе Поп Иван Черногорский облачно, видимость ограничена до 30 м. Ветер юго-западной 12-13 м/с. Метель. Падает мелкий снег. Температура воздуха -8°", - говорится в сообщении.

Как сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям в связи со снегопадами и метелями, в высокогорье западной и центральной части Закарпатской области сохраняется значительная снеголавинная опасность - 3 уровень.

Прогноз погоды в Украине на 16 апреля: данные погоды УНИАН

В пятницу, 16 апреля, дожди в Украине продолжатся. Сухо будет только в Черновицкой, Винницкой, Житомирской областях и в Крыму. Средняя температура по стране составит +10°, в западных областях опустится до +2°.

В Киеве - ливень, температура воздуха ночью +5°, днем +10°.

Во Львове в пятницу ожидается дождь, ночью +1°, днем +2°.

В Одессе 16 апреля - облачно с прояснениями, ливень, температура ночью +5°, днем +11°.

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Автор: Елена Пилипчак