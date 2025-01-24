Синоптики ввели І уровень опасности.

В Харькове на 24 и 25 января объявили повышенный уровень опасности. Предупреждение об опасных метеорологических явлениях обнародовал Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.

Синоптики прогнозируют, что в городе и по территории области будет густой туман.

"В ближайший час 24 января с сохранением в течение суток 25 января по области, и сохранением ночью и в первой половине дня 25 января по городу - ожидается туман", - предупреждают синоптики.

Видео дня

По хз данным, видимость будет падать до 200-500 метров. Из-за этого объявлен І уровень опасности.

"Водители и пешеходы, будьте внимательны и осторожны", - предупредили синоптики.

Погода в Харькове - прогноз

24 января на Харьковщине будет облачная погода. Ожидаются небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя, местами слабый гололед, а на дорогах гололедица. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха в течение суток будет колебаться от 3° мороза до 2° тепла. В городе также возможны небольшие осадки, гололед, а температура воздуха будет держаться около 0°.

25 января на Харьковщине сохранится облачная погода. Ночью местами ожидаются небольшие осадки, туман и гололед, а днем значительных осадков не предвидится. На дорогах местами будет гололедица. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью составит от 3° мороза до 2° тепла, днем - от 0 до 5° тепла.

26 января прогнозируется облачная погода с прояснениями. Существенных осадков не ожидается, но ночью и утром возможен слабый туман. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью составит от 1° мороза до 4° тепла, днем поднимется до 2-7° тепла.

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