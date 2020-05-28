Ливень полностью затопил улицу в Днепре (фото, видео)
Под водой оказались проезжая и пешеходная части.
Сильный дождь сегодня, 28 мая, затопил улицу Коробова.
Под водой оказались проезжая и пешеходная части, сообщает "Информатор".
"После каждого дождя прохода нет, с тех пор как киосками отвод воды перекрыли. В суд только вплавь", - рассказал местный житель.
Отмечается, что пока что вода в районе не убывает.
Напомним, с утра 28 мая в Николаеве идет сильный дождь. В результате затопило городские магистрали, улицы и проспекты, ливневки не справляются с потоком воды.
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