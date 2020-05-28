Сильный ливень затопил улицы Николаева (фото, видео)
В Заводском районе подтоплен сквер.
С утра 28 мая в Николаеве идет сильный дождь.
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В результате затопило городские магистрали, улицы и проспекты, ливневки не справляются с потоком воды, сообщают "НикВести".
В Заводском районе подтоплен сквер, в котором недавно постелили новую плитку. Также в воде стоит проспект Героев Украины.
Как сообщают очевидцы, спустя почти час после окончания дождя, ливневки в микрорайоне Соляные не справляются с водой, перейти проспект очень трудно из-за глубоких луж.
Напомним, в Одессе из-за сильного ливня подтоплен ряд улиц, ограничено движение общественного транспорта.
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