Сильный ливень затопил улицы Николаева (фото, видео)

14:29, 28 мая 2020
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В Заводском районе подтоплен сквер.

Сильный ливень затопил улицы Николаева / nikvesti.com
Сильный ливень затопил улицы Николаева / nikvesti.com

С утра 28 мая в Николаеве идет сильный дождь. 

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В результате затопило городские магистрали, улицы и проспекты, ливневки не справляются с потоком воды, сообщают "НикВести". 

В Заводском районе подтоплен сквер, в котором недавно постелили новую плитку. Также в воде стоит проспект Героев Украины.

Как сообщают очевидцы, спустя почти час после окончания дождя, ливневки в микрорайоне Соляные не справляются с водой, перейти проспект очень трудно из-за глубоких луж.

nikvesti.com
nikvesti.com

Напомним, в Одессе из-за сильного ливня подтоплен ряд улиц, ограничено движение общественного транспорта.

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Теги: #погода
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