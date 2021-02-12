Ледяной дождь и метель: в Днепре из-за непогоды остановились троллейбусы (фоторепортаж)

Стихия накрыла Днепр и в городе начался транспортный коллапс.

Утром в Днепре шел ледяной дождь, после чего начался снег и поднялась метель. В связи с осадками и снижением температуры по всему Днепру наблюдается обледенение контактного провода, особенно на мостовых переходах и набережных.

Об этом сообщает Информатор.

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Жителей Днепра просят учитывать эти факторы при планировании маршрута. В частности, на Новом мосту троллейбусы стоят в оба направления.

На маршрутах города введено движение по оперативным расписаниями. Снижается скорость движения троллейбусов из-за обледенения контактного провода и замены контактных вставок. Бригады КП «Днепровский электротранспорт» помогают водителям троллейбусов преодолеть обледенения.

Непогода в Украине

В Львове ударил мороз до -14°. Ночью сильно мело, а утром снегопад утих. Спецтехника чистит дороги, но не может справиться. Коммунальщикам начали помогать жители: они публикуют видео в соцсетях, как выходят во дворы с лопатами - таким образом поощряют других.

Водители помогают друг другу: толкают не только легковые, но и грузовые машины. Труднее всего ездить по брусчатке, потому что очень скользко и под снегом - лед. Спасатели с ночи отбуксировали полсотни машин по области, в том числе и шесть карет скорой помощи.

"Полтора часа уже еду 10 метров. Надо разгон набрать, чтобы проехать", - говорит водитель, расчищая дорогу перед своей машиной.

Накануне вечером из-за сильных снегопадов развалился магазин мебели: сперва массу снега не выдержала крыша. Когда рухнула крыша - стены здания разошлись в разные стороны. На время обвала в магазине покупателей не было - обошлось без жертв. Продавец успела выбежать на улицу.

Мэрия рекомендует заведениям перейти на дистанционный режим работы или сделать пятницу выходным днем. Синоптики говорят, что на выходных морозы немного утихнут, но будет снежить дальше.

Для расчистки трасс на Ривненщине даже привлекли машину, которую используют для расчистки полос аэропорта.

В Киеве техника успевает расчищать снег с дорог - проблем с проездом нет. Ночью из-за непогоды и снегопада с рельсов сошло несколько трамваев. Водители так же помогали друг другу вытаскивать машины из сугробов.