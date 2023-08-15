В ближайшие дни смены погоды ждать не стоит.

Жара в Украине продлится еще долго. Только после Дня Независимости ожидается изменение погоды. Об этом в комментарии NV рассказала синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха.

По ее словам, жаркая погода сохранится до конца недели. "Даже немножечко дольше... где-то до Дня Независимости. Возможно там уже немножечко будет колебаться, но в целом до 22-23 числа пока такие подобные синоптические условия по тем прогнозам, которые есть у нас на сегодня. Будем на это рассчитывать",- уточнила синоптик.

Что касается погоды на День Независимости, синоптик отметила, что официальных прогнозов еще нет. "Но по предварительным оценкам, похожая ситуация будет, как на этой неделе, на погоду еще будет влиять поле высокого давления. Резких таких изменений по прогнозам на сегодня не предвидим", - рассказала она.

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Она пояснила, что такую жаркую погоду обуславливает антициклон. Его центр находится к северо-востоку от территории Украины, но он довольно обширный, поэтому влияет практически на все регионы нашего государства.

"И как раз где-то после Дня независимости, скорее всего, ожидаем изменения синоптической ситуации. Немножечко там уже может быть больше осадков, возможно, прохождение отдельных атмосферных фронтов. Точнее об этом можно будет сказать позднее", - добавила она.

Какая погода будет в Украине в ближайшие дни - прогноз

До конца недели в Украине сохранится сухая и жаркая погода. Небольшие кратковременные дожди и грозы ожидаются только на западе Украины.

По данным Укргидрометцентра, 16 и 17 августа будет дождливо на Закарпатье и Прикарпатье, а перед выходными небольшие, местами умеренные кратковременные дожди и грозы пройдут в большинстве западных областей.

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