По данным Укргидрометцентра, утром ожидается туман.

Сегодня утром в некоторых областях Украины ожидается туман. Из-за этого Укргидрометцентр обнародовал предупреждение об опасных метеорологических явлениях.

"26 ноября утром в западных областях туман, видимость 200-500 метров", - говорится в предупреждении.

I уровень опасности объявлен в таких областях:

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Ривненская;

Волынская;

Хмельницкая;

Тернопольская;

Львовская;

Черновицкая;

Ивано-Франковская;

Закарпатская.

По словам синоптиков, погодные условия приведут к нарушению движения транспорта на дорогах и улицах. Объявлен I уровень опасности, желтый.

Как сообщал Погода УНИАН, сегодня Украину будут поливать осадки. В большинстве областей пройдут дожди, а местами при понижении температуры ожидается снег или мокрый снег.

Холоднее всего 26 ноября будет на севере, -1°...+2°, а теплее всего - на юге и юго-востоке, где столбики термометров будут показывать +6°...+9°.

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