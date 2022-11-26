Сегодня утром в некоторых областях Украины ожидается туман. Из-за этого Укргидрометцентр обнародовал предупреждение об опасных метеорологических явлениях.
"26 ноября утром в западных областях туман, видимость 200-500 метров", - говорится в предупреждении.
I уровень опасности объявлен в таких областях:
- Ривненская;
- Волынская;
- Хмельницкая;
- Тернопольская;
- Львовская;
- Черновицкая;
- Ивано-Франковская;
- Закарпатская.
По словам синоптиков, погодные условия приведут к нарушению движения транспорта на дорогах и улицах. Объявлен I уровень опасности, желтый.
Погода на сегодня
Как сообщал Погода УНИАН, сегодня Украину будут поливать осадки. В большинстве областей пройдут дожди, а местами при понижении температуры ожидается снег или мокрый снег.
Холоднее всего 26 ноября будет на севере, -1°...+2°, а теплее всего - на юге и юго-востоке, где столбики термометров будут показывать +6°...+9°.