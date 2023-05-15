По прогнозу Натальи Диденко, завтра в некоторых областях Украины ожидается снижение температуры, также кое-где пройдут кратковременные дожди.

Во вторник, 16 мая, в некоторых областях Украины ожидается небольшое снижение температуры. Также во многих областях пройдут дожди, однако они будут локальные и кратковременные. Об этом рассказала синоптик Наталья Диденко.

"Вторник в Украине будет с небольшой свежей изюминкой - ожидается временное снижение температуры воздуха в северной части!"- предупредила она.

По ее данным, в большинстве областей 16 мая максимальная дневная температура составит +20...+26 градусов, а на севере посвежеет до +18...+22 градусов.

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"16 мая кратковременные локальные дожди пройдут в западных областях, кое-где на севере, на Полтавщине, Черкасщине и в Приазовье", - спрогнозировала она.

На остальной территории, по данным Натальи Диденко, будет доминировать сухая погода. Ветер будет умеренный, порой порывистый.

В Киеве во вторник температура воздуха снизится - в течение дня против сегодняшних +25...+26 градусов завтра ожидается +20 градусов.

Существенных осадков в столице она не прогнозирует, но облачности станет больше и местами возможен небольшой дождь.

"Нюанс - завтра в столице будет порывистый ветер юго-восточного происхождения. В дальнейшем теплая, почти летняя, погода восстановится", - резюмировала синоптик.

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По прогнозам синоптика Укргидрометцентра Натальи Птухи погода в Украине в июне будет в пределах нормы. Но уже в июле и августе ожидается более теплая погода, температурные показатели превысят климатическую норму.

Согласно словам Птухи, средняя температура воздуха в июле и августе обычно составляет 25,5 градусов, но в этом году она ожидается на уровне около 27 градусов. Это может свидетельствовать о том, что нас ожидает довольно жаркое лето.

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