Температура по всей стране будет в пределах +19°...+25°.

Во вторник, 16 мая, в Украине ожидается теплая и преимущественно сухая погода. В большинстве областей столбики термометров покажут +19°...+23°, на юге ожидается до +24°...+25°. Местами в западной части нашей страны пройдут дожди. Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

В Киеве завтра будет облачно с прояснениями. Температура воздуха ночью +14°, днем +20°.

Во Львове во вторник будет пасмурно, сплошная облачность. Ночью +13°, днем +20°.

В Луцке - облачно с прояснениями, ночью +11°, днем +21°.

В Ривне завтра ожидается небольшая облачность, ночью +11°, днем +22°.

В Тернополе 16 мая ночью будет +12°, днем +23°, небольшая облачность, легкий дождь.

В Хмельницком завтра будет облачно с прояснениями, ночью +11°, днем +23°.

В Ивано-Франковске будет пасмурно, сплошная облачность, ночью +11°, днем +23°, ливень.

В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +14°, днем +23°, пасмурно, сплошная облачность, небольшой дождь.

В Черновцах во вторник - небольшая облачность, ночью +13°, днем +23°.

В Виннице завтра будет +11°...+24°, небольшая облачность.

В Житомире во вторник будет ночью +11° днем +21°, небольшая облачность.

В Чернигове столбики термометров покажут +11°...+19°, пасмурно, сплошная облачность.

В Черкассах завтра будет небольшая облачность, ночью +13°, днем +21°.

В Кропивницком температура ночью будет +10°, днем +22°, небольшая облачность.

В Полтаве - облачно с прояснениями, температура воздуха +12°...+21°.

В Одессе 16 мая - небольшая облачность, температура ночью +13°, днем +19°.

В Херсоне во вторник ночью будет +11°, днем +25°, небольшая облачность.

В Николаеве завтра будет небольшая облачность, ночью +11°, днем +24°.

В Запорожье температура ночью +12°, днем +24°, облачно с прояснениями.

В Сумах завтра температура воздуха составит +10°...+23°, облачно с прояснениями.

В Харькове - облачно с прояснениями, температура ночью +11°, днем +22°.

В Днепре температура ночью будет +13°, днем +23°, облачно с прояснениями.

В Симферополе во вторник будет небольшая облачность, +9°...+23°.

В Краматорске завтра будет облачно с прояснениями, температура ночью +8°, днем +22°.

В Северодонецке - облачно с прояснениями, температура ночью +8°, днем +21°.

Приметы погоды 16 мая

16 мая - в этот день хозяйки сеяли огороды семенами овощей. Если черемуха к эту дню зацвела, то лето будет холодным и дождливым.

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