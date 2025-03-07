Ближайшие выходные по всей стране будут аномально теплыми.

Выходные в Украине, 8 и 9 марта, будут невероятно теплыми. В большинстве областей ожидается солнечная погода без осадков. Об этом рассказал синоптик Игорь Кибальчич на портале meteoprog.

По его словам, в субботу и воскресенье ожидается аномально теплая погода без осадков, со слабым ветром и кратковременными утренними туманами.

"Температура воздуха ожидается выше нормы на 5 - 10 °С", - прогнозирует Кибальчич.

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Погода 8 марта

На западе Украины будет малооблачно. Ночью и утром местами туман. Ночью 0...+5 °С, днем воздух прогреется до +13...+18 °С.

На севере также будет малооблачно и сухо. Ночью и утром местами туман. Ночью +1...+6 °С, днем +12...+17 °С.

Такая же погода ожидается и в центральных областях Украины. Ночью здесь +1...+6 °С, а днем +13...+18 °С.

На юге Украины в субботу будет сухо и солнечно. Температура воздуха ночью ожидается в пределах +2...+7 °С, днем +14...+19 °С, на побережье морей +8...+13 °С.

На востоке Украины также будет тепло и солнечно. Ночью +1...+6 °С, днем +12...+17 °С.

Погода 9 марта

На западе Украины в конце недели ожидается переменная облачность, без осадков. Ночью и утром местами туман. Ночью +1...+6 °С, днем +13...+18 °С.

На севере Украины, по словам Кибальчича, сохранится теплая и малооблачная погода без осадков. Ночью будет +1...+6 °С, днем +12...+17 °С.

В центральных областях прогнозируется сухая погода без осадков. Ночью +1...+6 °С, днем +12...+17 °С.

На юге Украины в воскресенье будет сухо и солнечно. Ночью +2...+7 °С, днем +12...+17 °С, на побережье морей несколько свежее, +6...+11 °С.

На востоке также будет сухая и солнечная погода. Осадков не предвидится. Температура воздуха ночью составит -1...+4 °С, днем +11...+16 °С.

Аномальное тепло в Украине

В последние дни в Украине значительно потеплело, настолько, что во многих областях фиксируют температурные рекорды. В частности, 6 марта в Киеве зафиксировали сразу три таких рекорда. "По многолетним показателям такая температура воздуха соответствует 24 апреля", - говорят синоптики.

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