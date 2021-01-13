Погода будет сложной: синоптик сделал прогноз на Крещение и старый Новый год

На старый Новый год юг страны зальет дождями, а на севере - пойдет снег.

Стало известно, какой будет погода на Крещение и старый Новый год / фото pixabay.com

На старый Новый год в Украине ожидаются осадки, а на Крещение - сильные морозы.

Об этом рассказал синоптик Роман Мурмыло, сообщает Обозреватель.

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Погода на старый Новый год

По словам Мурмыло, в ночь с 13 на 14 января ожидаются "очень сложные погодные условия". Температура воздуха будет колебаться вблизи 0 градусов, возможны небольшие осадки.

"На юге страны, в Херсонской области, преимущественно дождь, на севере, в Днепропетровской, - осадки в виде снега", – уточнил синоптик.

Погода на Крещение

По прогнозу синоптика, в ночь с 18 на 19 января ожидаются самые низкие температуры в текущем периоде похолодания. "Без осадков и с хорошими морозами", – сказал Мурмыло.

По его словам, возможен большой разброс температур по всей стране. Днем воздух может остыть до -4°… -10°, ночью – до -10°… -15°.

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