Предупреждение объявлено на 21, 22 и 23 сентября.

В Украине объявили чрезвычайный уровень пожарной опасности. Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра.

По данным синоптиков, опасность будет сохраняться три дня подряд, с 21 по 23 сентября, в большинстве областей.

"21-23 сентября в Украине, кроме Карпатского региона, Волынской, Черниговской и Полтавской областей, будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности", - говорится в предупреждении.

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Погода 21 сентября - прогноз по Украине на сегодня

В четверг, 21 сентября, в Украине будет преобладать переменная облачность. Об этом свидетельствует прогноз Украинского гидрометцентра.

По данным синоптиков, сегодня будет без осадков, только в Одесской, Винницкой, Черкасской, Киевской и Черниговской областях днем местами пройдет небольшой кратковременный дождь и гроза.

Ветер будет преобладать юго-восточного направления, а его скорость составит 5-10 м/с. Температура днем ожидается в пределах 22-27°.

На Киевщине 21 сентября также ожидается переменная облачность. Днем местами пройдет небольшой кратковременный дождь и гроза. Ветер будет юго-восточный, а его скорость составит 5-10 м/с. Температура по области ожидается в пределах 22-27°, а в Киеве воздух прогреется до комфортных 23-25°.

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