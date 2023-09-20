В стране 21 сентября будет преобладать теплая погода с обилием солнца.

В четверг, 21 сентября, в Украине станет еще теплее. Местами воздух прогреется до практически летних +27°...+28°. Дожди покинут территорию нашей страны, покапает лишь на Киевщине. В большинстве же областей будет преобладать сухая и теплая погода с обилием солнца. Об этом сообщает Погода УНИАН.

В Киеве завтра будет небольшая облачность. Температура воздуха ночью +14°, днем +25°, возможен небольшой дождь.

Во Львове в четверг будет небольшая облачность. Ночью +12°, днем +23°.

В Луцке будет небольшая облачность, ночью +12°, днем +25°.

В Ривне завтра ожидается практически безоблачная погода, ночью +11°, днем +25°.

В Тернополе 21 сентября ночью будет +13°, днем +24°, ясно и безоблачно.

В Хмельницком завтра в течение дня будет ясно и безоблачно, ночью +11°, днем +24°.

В Ивано-Франковске будет ясно и безоблачно, ночью +10°, днем +24°.

В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +14°, днем +25°, ясно и безоблачно.

В Черновцах в четверг - ясно и безоблачно, ночью +13°, днем +25°.

В Виннице завтра будет +12°...+25°, небольшая облачность.

В Житомире в четверг будет ночью +12° днем +25°, ясно и безоблачно.

В Чернигове столбики термометров покажут +14°...+25°, практически безоблачно.

В Черкассах завтра будет ясно и безоблачно, ночью +16°, днем +25°.

В Кропивницком температура ночью будет +13°, днем +27°, практически безоблачно.

В Полтаве - практически безоблачно, температура воздуха +12°...+24°.

В Одессе 21 сентября - небольшая облачность, температура ночью +17°, днем +24°.

В Херсоне в четверг ночью будет +12°, днем +28°, практически безоблачно.

В Николаеве завтра будет практически безоблачно, ночью +12°, днем +28°.

В Запорожье температура ночью +13°, днем +26°, практически безоблачно.

В Сумах завтра температура воздуха составит +11°...+25°, ясно и безоблачно.

В Харькове - практически безоблачно, температура ночью +11°, днем +25°.

В Днепре температура ночью будет +13°, днем +26°, ясно и безоблачно.

В Симферополе в четверг будет небольшая облачность, +10°...+25°.

В Краматорске завтра будет практически безоблачно, температура ночью +7°, днем +25°.

В Северодонецке - практически безоблачно, температура ночью +7°, днем +25°.

Приметы погоды 21 сентября

21 сентября - Рождество Пресвятой Богородицы (Вторая Пречистая). Если в этот день погода хорошая, то и дальнейшая осень будет погожая.

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