В Одессе и области на сегодня объявлен І уровень опасности.

В четверг, 25 июля, в Одессе объявили повышенный уровень опасности. Предупреждение об опасных метеорологических явлениях обнародовал Гидрометеорологический центр Черного и Азовского морей.

"По г. Одесса утром и днем 25 июля ожидается гроза", - предупреждают синоптики.

Также непогода ожидается и по территории Одесской области.

Видео дня

"По Одесской области в течение суток 25 июля ожидается гроза, местами во время грозы шквал 15-20 м/с", - сообщают в гидрометцентре.

Из-за этого объявлен І уровень опасности.

Погода в Одессе и Одесской области - прогноз на 25 июля

25 июля в Одесской области ожидается переменная облачность. Кратковременный дождь, гроза. Ветер будет переменных направлений, 3-8 м/с. Местами во время грозы шквал 15-20 м/с.

Вдоль побережья Одесской области местами пройдет кратковременный дождь, гроза. Скорость ветра составит 6-11 м/с, во время грозы порывы 15-20 м/с. Легкое волнение моря.

Температура днем ожидается в пределах +25°...+30°. На автодорогах области видимость хорошая.

В Одессе сегодня также будет переменная облачность. Утром и днем ожидается кратковременный дождь, гроза.

Ветер днем переменных направлений, 3-8 м/с. Столбики термометров покажут +26°...+28°. Температура морской воды 26-27°.

Вас также могут заинтересовать новости: