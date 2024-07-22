Повышенный уровень опасности объявлен и для жителей Одесской области.

На 22 июля в Одессе и Одесской области объявили повышенный уровень опасности из-за непогоды. Предупреждение об опасных метеорологических явлениях І уровня обнародовал гидрометеорологический центр Черного и Азовского морей.

"По городу Одесса в течение суток 22 июля ожидается гроза, во время грозы шквал 15-18 м/с", - предупреждают синоптики.

Также, по прогнозу, непогода будет бушевать и по территории Одесской области.

Видео дня

"В течение суток 22 июля ожидается гроза, во время грозы шквал 15-18 м/с, днем местами град", - отмечают в гидрометцентре.

Из-за непогоды объявлен І уровень опасности.

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Погода в Одессе и Одесской области

В Одесской области 22 июля ожидается переменная облачность. Пройдет кратковременный дождь, днем местами град.

Ветер будет северо-западный,7-12 м/с, во время грозы местами шквал будет достигать 15-18 м/с.

Температура днем по области ожидается от +28° до +32°. На автодорогах области видимость хорошая.

В Одессе сегодня также ожидается переменная облачность. Кратковременный дождь, гроза. Ветер будет северо-западный, 7-12 м/с, во время грозы шквал 15-18 м/с.

Днем столбики термометров покажут +28°...+30°. Температура морской воды +27°...+28°.

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