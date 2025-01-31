В городе и области объявлен повышенный уровень опасности.

На пятницу, 31 января, в Одессе и Одесской области объявили повышенный уровень опасности. Предупреждение об опасных метеорологических явлениях обнародовал Гидрометеорологический Центр Черного и Азовского морей.

"В течение суток 31 января сохранится туман", - прогнозируют синоптики.

По их данным, видимость будет падать до 200-500 метров, поэтому объявлен І уровень опасности.

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Погода в Одессе 31 января

В Одесской области 32 января будет облачно. Без существенных осадков, ожидается туман. Ветер будет юго-восточный, 5-10 м/с. Воздух днем прогреется до +8°...+13°.

На автодорогах области в течение суток туман, видимость 200-500 метров.

В Одессе сегодня также будет облачно и без существенных осадков, только ожидается туман. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Столбики термометров днем покажут +8°...+10°.

Погода 31 января - прогноз по Украине

По данным Погода УНИАН, сегодня в Украине начнутся незначительные изменения в погоде. Воздух остынет на несколько градусов, однако в целом сохранится достаточно высокая температура. В некоторых регионах, в частности на западе, севере и в центре страны, ожидаются осадки в виде дождя.

На западе будет +5°...+11°, местами дожди.

На севере: +6°...+7°, местами дожди.

На востоке: +6° ... +8°.

В центре: +6°...+8°, местами дожди.

На юге: +9° ... +15°.

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