На пятницу, 31 января, в Одессе и Одесской области объявили повышенный уровень опасности. Предупреждение об опасных метеорологических явлениях обнародовал Гидрометеорологический Центр Черного и Азовского морей.
"В течение суток 31 января сохранится туман", - прогнозируют синоптики.
По их данным, видимость будет падать до 200-500 метров, поэтому объявлен І уровень опасности.
Погода в Одессе 31 января
В Одесской области 32 января будет облачно. Без существенных осадков, ожидается туман. Ветер будет юго-восточный, 5-10 м/с. Воздух днем прогреется до +8°...+13°.
На автодорогах области в течение суток туман, видимость 200-500 метров.
В Одессе сегодня также будет облачно и без существенных осадков, только ожидается туман. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Столбики термометров днем покажут +8°...+10°.
Погода 31 января - прогноз по Украине
По данным Погода УНИАН, сегодня в Украине начнутся незначительные изменения в погоде. Воздух остынет на несколько градусов, однако в целом сохранится достаточно высокая температура. В некоторых регионах, в частности на западе, севере и в центре страны, ожидаются осадки в виде дождя.
- На западе будет +5°...+11°, местами дожди.
- На севере: +6°...+7°, местами дожди.
- На востоке: +6° ... +8°.
- В центре: +6°...+8°, местами дожди.
- На юге: +9° ... +15°.