Сегодня в городе ожидается непогода.

В Одессе из-за непогоды объявили штормовое предупреждение. Об этом сообщает Гидрометеорологический центр Черного и Азовского морей.

"Днем 25 марта ожидается значительный дождь. Вечером ветер северный 15-17 м/с", - предупреждают синоптики.

По их данным, непогода также ожидается и по территории Одесской области.

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"Днем 25 марта ожидается значительный дождь. Утром и днем ветер северный 15-17 м/с", - говорится в предупреждении.

Погода в Одессе и Одесской области - прогноз на 25 марта

В Одесской области сегодня, по данным синоптиков, будет облачно. Днем ожидается значительный дождь. На автодорогах области днем во время дождя видимость составит 1-2 км.

Ветер утром и днем северный, его скорость составит 15-17 м/с. Температура ночью +2°...+7°, а днем +5°...+10°.

В Одессе также ожидается облачная погода. днем пройдет значительный дождь. днем воздух прогреется до +8°...+10°.

Вдоль побережья Одесской области также ожидается значительный дождь. Столбики термометров покажут +5°...+10°. Скорость ветра будет достигать 12-17 м/с, из-за чего ожидается значительное волнение моря.

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