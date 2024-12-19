На юге будет до +12 градусов.

В пятницу, 20 декабря, Украину ожидает по настоящему весенняя погода - теплая и безветренная. Таким прогнозом поделилась в Facebook известный синоптик Наталья Диденко.

"В течение дня максимальная температура воздуха составит почти весенние +4...+8 градусов, а в южной части аж +9...+12 градусов", - рассказала она.

Осадков также большую часть суток не ожидается, лишь вечером дожди пройдут в западных областях.

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"Ветер наконец станет более спокойным, умеренным, от северо-западного на западе до южного на востоке и юге", - сообщила синоптик.

В Киеве в пятницу осадков не ожидается. Ночью температура составит +1...+3, днем - весенние +5...+7 градусов.

Прогноз погоды на праздники

Ранее синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха рассказала, какой будет погода на Рождество и Новый год.

По ее словам, будет ли снежный покров на праздники, зависит от температуры. "Если температура будет чуть ниже 0, даже на 2 градуса опустится, уже будет и снег, и снежный покров. А если выше - все будет падать и сразу таять".

По прогнозу Натальи Диденко, в ближайшие дни в Украине ожидается кратковременное потепление, а уже перед выходными температура снова начнет снижаться. Однако до Рождества сильных морозов в нашей стране не ожидается.

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