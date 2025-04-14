Во вторник, 15 апреля, киевлян ждет по-весеннему теплая погода. Об этом сообщает Погода УНИАН.
Ночью в столице будет +6°...+8°, а днем воздух прогреется до приятных +17°. Ожидается облачная погода с прояснениями, без осадков.
Свежести добавит южный ветер, скорость которого будет 7-12 м/с. Атмосферное давление слегка пониженное, но стабильное - 753 миллиметра ртутного столба.
Погода 15 апреля
Во Львове во вторник будет небольшая облачность. Ночью +8°, днем +15°, небольшой дождь.
В Луцке будет небольшая облачность, ночью +8°, днем +18°.
В Ривне завтра ожидается небольшая облачность, ночью +7°, днем +17°.
В Тернополе 15 апреля ночью будет +7°, днем +15°, облачно с прояснениями.
В Хмельницком в течение дня будет облачно с прояснениями, ночью +6°, днем +14°.
В Ивано-Франковске будет облачно с прояснениями, ночью +7°, днем +15°.
В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +12°, днем +14°, пасмурно, ливень.
В Черновцах во вторник - пасмурно, ночью +6°, днем +15°.
В Виннице завтра будет +5°...+15°, пасмурно.
В Житомире во вторник ночью будет +7°, днем +15°, небольшая облачность.
В Чернигове столбики термометров покажут +6°...+16°, облачно с прояснениями.
В Черкассах завтра будет ночью +4°, днем +16°, облачно с прояснениями.
В Кропивницком температура ночью будет +2°, днем +18°, небольшая облачность.
В Полтаве - ясно, температура воздуха +5°...+17°.
В Одессе 15 апреля - небольшая облачность, температура ночью +5°, днем +12°.
В Херсоне во вторник ночью будет +2°, днем +19°, практически безоблачно.
В Николаеве завтра будет небольшая облачность, ночью 0°, днем +19°.
В Запорожье температура ночью +5°, днем +18°, ясно.
В Сумах завтра температура воздуха ночью будет +6°, а днем +17°, небольшая облачность.
В Харькове - ясно, температура ночью +6°, днем +18°.
В Днепре температура ночью будет +6°, днем +18°, ясно и безоблачно.
В Симферополе во вторник будет ясно, +4°...+15°.
В Краматорске завтра будет облачно с прояснениями, температура ночью +4°, днем +18°.
В Северодонецке - небольшая облачность, температура ночью +3°, днем +18°.