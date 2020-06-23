Погода на завтра: почти всю Украину накроют дожди (видеопрогноз)

Осадков не ожидается только на востоке страны.

Завтра в Украине пройдут дожди / УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, 24 июня в Украине пройдут дожди, температура до +31°.

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Прогноз погоды на завтра. На востоке без осадков, температура ночью до +15°, днем до +32°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Ночью температура до +18°, днем до +31°.

На западе Украины пройдут дожди. Температура ночью до +15°, днем до +25°.

В северных также ожидаются осадки. Температура ночью до +14°, днем до +27°. В центре пройдут дожди, температура ночью до +15°, днем до +28°.

Согласно народному прогнозу, 24 июня - Варфоломея и Варвары. С этого времени начинает становится короче день. Варфоломей и Варвара день украли, а к ночи добавили.

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