Погода на завтра: почти всю Украину накроют дожди (видеопрогноз)
Осадков не ожидается только на востоке страны.
Согласно данным Погода УНИАН, 24 июня в Украине пройдут дожди, температура до +31°.
"Красный" уровень опасности: в двух областях Украины ожидаются очень сильные дожди
Прогноз погоды на завтра. На востоке без осадков, температура ночью до +15°, днем до +32°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Ночью температура до +18°, днем до +31°.
На западе Украины пройдут дожди. Температура ночью до +15°, днем до +25°.
В северных также ожидаются осадки. Температура ночью до +14°, днем до +27°. В центре пройдут дожди, температура ночью до +15°, днем до +28°.
Согласно народному прогнозу, 24 июня - Варфоломея и Варвары. С этого времени начинает становится короче день. Варфоломей и Варвара день украли, а к ночи добавили.
Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.
- Винница+27°... +15°
- Днепр+28°... +18°
- Донецк+30°... +17°
- Житомир+25°... +18°
- Запорожье+30°... +20°
- Ивано-Франковск+22°... +15°
- Киев+27°... +18°
- Кропивницкий+28°... +16°
- Луганск+31°... +17°
- Луцк+22°... +17°
- Львов+19°... +16°
- Николаев+28°... +19°
- Одесса+26°... +18°
- Полтава+29°... +17°
- Ровно+23°... +17°
- Симферополь+29°... +18°
- Сумы+29°... +17°
- Тернополь+23°... +17°
- Харьков+29°... +18°
- Херсон+30°... +19°
- Хмельницкий+23°... +15°
- Черкассы+29°... +18°
- Чернигов+24°... +16°
- Черновцы+24°... +17°