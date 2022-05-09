По прогнозу Натальи Диденко, 10 мая в Украине будет преобладать сухая и солнечная погода.

Во вторник, 10 мая большая часть Украины окажется в тылу холодного атмосферного фронта, поэтому будет преобладать сухая солнечная погода. Однако в отдельных областях вероятны дожди, а на Левобережье ожидается сильный ветер.

Об этом в Facebook рассказала синоптик Наталья Диденко.

"10 мая будет преобладать сухая солнечная погода. Лишь на северо-востоке - Сумщина, Полтавщина, Харьковщина, а вечером и повсюду на востоке Украины - временами небольшой дождь. Также может летать в Карпатах и на Закарпатье", - прогнозирует синоптик.

По ее словам, ветер во вторник будет повевать с северо-запада, на Левобережье Украины его порывы будут достигать сильных, до 15-20 метров в секунду, включая прибрежные районы.

Наталья Диденко сообщила, что температура воздуха ближайшей ночью будет +3...+7 градусов, даже кое-где возможны заморозки на почве.

"В течение дня 10-го мая потеплеет до +15...+19 градусов, на Закарпатье и на юге Одесской области будет теплее, до +18...+22 градусов. Более свежим ожидается завтра воздух в Луганской, Харьковской, Сумской, Полтавской областях, +12...+15 градусов", - рассказала она.

Напомним, в большинстве областей Украины на 10 и 11 мая объявили І уровень опасности через заморозки на почве.

Вас также могут заинтересовать новости: