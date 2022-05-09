В ближайшие две ночи в Украине ожидаются заморозки.

В большинстве областей Украины объявили I уровень опасности из-за заморозков на почве.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Синоптики сообщают, что заморозки ожидаются ночью 10 и 11 мая.

"Ночью 10 и 11 мая в Украине, кроме большинства западных и южных областей, на поверхности почвы заморозки 0-3°", - говорится в предупреждении.

Напомним, по прогнозу синоптика Игоря Кибальчича, ближайшая неделя порадует украинцы относительно спокойными погодными условиями с комфортными температурами. Однако местами пройдут небольшие дожди, а на востоке и Севере еще ожидаются заморозки.

По его прогнозу, в течение ближайшей недели ситуация с увлажнением и уровнем пожарной опасности ожидается не очень благоприятным. Кратковременные дожди пройдут местами, а их интенсивность будет недостаточной для насыщения верхнего слоя почвы необходимой влагой.

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