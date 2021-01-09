В ГСЧС предупредили о снеголавинной опасности в горах Закарпатской области

12:59, 9 января 2021
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Сегодня сохранится сильная снеголавинная опасность (3-й уровень).

Сегодня сохранится сильная снеголавинная опасность \ Фото УНИАН
Сегодня сохранится сильная снеголавинная опасность \ Фото УНИАН

В Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям предупреждают о снеголавинной опасности в высокогорье восточной части Закарпатской области.

Украинцев предупреждают о гололедице на дорогах в западных областяхОб этом сообщается на сайте ГСЧС со ссылкой на данные Укргидрометцентра.

«9 января на высокогорье восточной части Закарпатской области будет наблюдаться сильная снеголавинная опасность (3-й уровень)», - говорится в сообщении.

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Автор: Юлия Янкевич

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Теги: погода в Украине
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