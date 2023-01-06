Холоднее всего будет на Левобережье.

На выходных, 7 и 8 января, часть Украины накроют мощные морозы. Днем везде, кроме запада и большинства южных областей, будет -4°...-10°, а по ночам температура на Левобережье будет опускаться до -10°...+14°. При этом жителей западных областей ждет плюсовая температура и мокрый снег в субботу. В воскресенье, 8 января, по всей Украине ожидается сухая погода, лишь в Одесской области возможен снег. Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

Согласно прогнозу, в Киеве в субботу будет небольшая облачность, температура воздуха ночью -8°, днем -6°. В воскресенье ночью ожидается -9°, а днем -5°, небольшая облачность.

Во Львове в субботу ночью 0°, днем +5°, облачно с прояснениями. В воскресенье ночью 0°, днем +4°, пасмурно, сплошная облачность.

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В Луцке в субботу ночью -2°, днем 0°, пасмурно, сплошная облачность, снег. В воскресенье - пасмурно, сплошная облачность, ночью -3°, днем +3°.

В Виннице в субботу будет пасмурно. Температура воздуха -4°...-2°, снег. В воскресенье температура будет -4°...-1°, пасмурно, сплошная облачность.

В субботу в Одессе будет пасмурно, сплошная облачность, температура ночью -1°, днем +2°, мокрый снег. В воскресенье - небольшая облачность, +1°...+3°, снег.

В Харькове в субботу температура ночью составит -13°, днем -10°, ясно и безоблачно. В воскресенье столбики термометров покажут -13°...-9°, ясно и безоблачно.

В Днепре в субботу - небольшая облачность, температура ночью -10°, днем -7°. В воскресенье температура составит -10°...-6°, ясно и безоблачно.

В Симферополе в субботу - облачно с прояснениями, -5°...-1°. В воскресенье - небольшая облачность, -6°...0°.

Жителей Мариуполя в субботу ожидает небольшая облчность, температура ночью -9°, днем -5°. В воскресенье ночью ожидается -11°, днем -7°, ясно и безоблачно.

В Краматорске в субботу будет ясно и безоблачно. Температура ночью -12°, днем -9°. В воскресенье будет ясно и безоблачно, ночью -13°, днем -9°.

В Северодонецке завтра будет ясно и безоблачно, температура ночью -13°, днем -10°. В воскресенье - ясно и безоблачно, температура составит -14°, днем -10°.

Погода на курортах Украины

В Буковеле в субботу будет небольшая облачность, температура ночью -1°, днем до +2°. В воскресенье ночью температура составит -3°, днем столбики термометров покажут +5°, ясно и безоблачно.

В Моршине на Львовщине в субботу будет пасмурно, сплошная облачность, ночью +1°, днем +6°. В воскресенье - пасмурно, сплошная облачность. Температура составит -2°...+5°.

В Трускавце в субботу будет пасмурно, сплошная облачность, температура до +6°. В воскресенье - пасмурно, сплошная облачность, температура -2°...+6°.

В Сваляве завтра ожидается пасмурная погода, до +4°. В воскресенье - пасмурно, сплошная облачность, -1°...+7°.

В Затоке в субботу - пасмурно, сплошная облачность, ночью -2°, днем +3°. В воскресенье - пасмурно, сплошная облачность, температура +2°...+4°.

В Бердянске в субботу будет ясно и безоблачно, температура -9°...-5°. В воскресенье - ясно и безоблачно, температура -10°...-6°.

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