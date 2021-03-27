Настоящая весна: синоптики порадовали "теплым" прогнозом погоды на субботу

В Киеве в субботу будет солнечно, температура воздуха – + 13 днем.

Погода на субботу - синоптики порадовали прогнозом на 27 марта / Фото ua.depositphotos.com

В субботу, 27 марта, по всей территории Украины ожидается солнечная весенняя погода.

Об этом говорится в данных Украинского Гидрометцентра.

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Температура воздуха прогреется днем до +14 на западе страны, до +13 – в центральной части и до +12 – на востоке и юге.

В Киеве в субботу будет солнечно с +13 на столбике термометра днем.

Ночью температура снизится до 0, -2.

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