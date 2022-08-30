Первые дни осени в Украине будут прохладными.

Сентябрь в Украине начнется с резкого похолодания. Сильнее всего снижение температуры почувствуют жители западных, северных и некоторых центральных областей.

Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

В первый день осени в западных и северных областях Украины дневная температура опустится до +19°...+20°. В центральных областях, а также на Харьковщине воздух прогреется до +21°...+25°, а на юге и востоке будет трационнно теплее всего - до +25°...+28°. Без осадков, лишь в Крыму возможны грозы.

Відео дня:

2 сентября в Украине станет еще прохладнее. Местами ночью столбики термомтеров упадут до +6°...+11°. Днем на севере и западе будет +17°...+20°, в центральных областях - до +19°...+23°. На востоке столбики термометров покажут +20°...+24°, а на юге ожидается от +22° до +25°.

В субботу, 3 сентября, с запада к нам придет пасмурная и дождливая погода. Столбики термометров в западных областях покажут +17°...+21°, на севере будет +17°...+20°. В центральных областях ожидается +17°...+22°, на востоке воздух прогреется до +23°, а на юге столбики термометров макимально поднимутся до +25°.

Как сообщал Погода УНИАН, в ближайшую неделю в Украине ожидается резкое изменение погоды. В конце лета-начале осени по всей стране существенно похолодает. Днем температура будет опускаться до +17°...+20°, а ночью местами будет лишь +6°...+9°. Периодически ожидаются дожди и грозы. До конца недели погода стабилизируется и столбики термомтеров снова поползут вверх.

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