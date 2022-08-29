На рубеже лета и осени в Украине ожидается резкое похолодание.

В ближайшую неделю в Украине ожидается резкое изменение погоды. В конце лета - начале осени по всей стране существенно похолодает. Днем температура будет опускаться до +17°...+20°, а ночью местами будет всего +6°...+9°. Периодически ожидаются дожди и грозы. К концу недели погода стабилизируется и столбики термометров вновь поползут вверх.

Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

Так, неделя в Украине начнется с жаркой погоды, лишь на крайнем западе уже чуть снизится температура до +24°...+27°. На остальной территории страны будет преимущественно сухо и без осадков, а воздух в течение дня прогреется до +28°...+33°.

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Во вторник, 30 августа, на западе Украины и местами на севере температура опустится до комфортных показателей в +23°...+26°. На остальной территории все еще будет летняя жара до +28°...+35°. В Харьковской, Полтавской и Кировоградской областях ожидаются грозы.

В последний день лета, 31 августа, жаркая летняя погода останется лишь на востоке и юге Украины, а также в Днепропетровской области. На остальной же территории столбики термометров покажут комфортные +23°...+27°, а на северо-западе и в Черниговской области температура опустится до +20°...+23°.

Осень на большей части Украины начнется с прохладной погоды. Так, на западе, севере и в некоторых центральных областях в течение дня температура не поднимется выше +18°...+21°. На юге температура снизится до +25°...+28°, а на востоке тепло распределится неравномерно. На Харьковщине похолодает до +22°, а в Донецкой и Луганской областях будет еще жарко - до +27°...+29°. В Крыму - грозы.

В пятницу, 2 сентября, в Украине станет еще прохладнее. Особенно холодной будет ночь, ведь на западе и севере столбики термомеров опустятся до +6°...+12°. Днем также самая прохладная погода ожидается в западных и северных областях, +17°...+20°. В центре будет +21°...+24°, на востоке +21°...+25°, а на юге воздух прогреется до +24°...+27°. В Крыму - опять грозы.

На выходных, 3 и 4 сентября, погода в Украине начнет стабилизироваться. Ночи станут комфортнее, а температура по всей стране выровняется до +19°...+23°. Также в субботу, 3 сентября, местами в центральных и южных областях пройдут дожди.

Народный прогноз на неделю

29 августа - Хлебный (ореховый) Спас. Если на третий Спас вода спокойна, то осень будет тихая, а зима пройдет без метелей.

30 августа - день Мирона. Если на Мирона утром туман и роса - погода будет стоять хорошая.

31 августа - день Фрола и Лавра. Этот день в народе считается днем Фрола и Лавра, покровителей лошадей, и на иконах рядом с ликами этих святых очень часто изображались лошади.

1 сентября - Андрея Стратилата, мученика. Ветер, дующий с юга, обещает хороший урожай овса.

2 сентября - пророка Самуила. Собираются в стаи перелетные птицы, готовятся к отлету в теплые края.

3 сентября - Вассы мученицы. Если пчелы оставили соты открытыми - зима будет теплая.

4 сентября - Зенона мученика. Если паутина прилипает к растениям - к теплу.

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