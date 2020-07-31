Погода на сегодня: в Украине местами пройдут дожди, температура до +32° (карта)
Во многих регионах похолодает.
Согласно данным Погода УНИАН, в пятницу, 31 июля, в Украине местами пройдут дожди, температура до +32°.
Похолодание и дожди: появился прогноз погоды в Украине до конца недели
Прогноз погоды в Украине. На востоке пройдут дожди, температура ночью до +14°, днем до +32°. Жителей южных регионов также ожидают осадки. Ночью температура до +16°, днем до +31°.
На западе Украины без осадков. Температура ночью до +11°, днем до +26°.
В северных областях облачно с прояснениями. Температура ночью до +13°, днем до +25°. В центре практически без осадков, температура ночью до +13°, днем до +29°.
По народному прогнозу, 31 июля - день Емельяна. Жаркий день - декабрь будет холодным.
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Погода в Украине
- Винница+25°... +13°
- Днепр+28°... +13°
- Донецк+29°... +16°
- Житомир+24°... +13°
- Запорожье+27°... +16°
- Ивано-Франковск+24°... +13°
- Киев+24°... +15°
- Кропивницкий+28°... +13°
- Луганск+31°... +16°
- Луцк+24°... +13°
- Львов+25°... +12°
- Николаев+31°... +17°
- Одесса+30°... +18°
- Полтава+26°... +14°
- Ровно+23°... +12°
- Симферополь+31°... +18°
- Сумы+24°... +12°
- Тернополь+23°... +12°
- Харьков+26°... +12°
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- Чернигов+24°... +12°
- Черновцы+25°... +14°
Виргиния, США
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Ощущается как:+23 °
Влажность:98 %
Давление:750 мм
Ветер: 3.0 м/с
Вероятность осадков:61 %
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Закат20:21
Видимость:16 км
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