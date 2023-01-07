На западе Украины, а также еще в нескольких областях сегодня будут осадки.

Погода на Рождество в Украине будет контрастной. На западе страны погода ожидается с дождями, снегом и мокрым снегом, а на Левобережье ударят сильные морозы и будет сухо. Днем температура будет опускаться до -5°...-11°, а ночью - до -14°. Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

На западе Украины сегодня будет теплее всего. Здесь в течение дня в Волынской, Ривненской и Хмельницкой областях ожидается -1°...0°, а на остальной территории воздух прогреется до +4°...+7°. На большей части территории ожидаются дожди, а при снижении температуры - мокрый снег и снег.

На севере Украины сегодня будет холодно. В Житомирской и Киевской областях днем ожидается -4°...-5°, в Черниговской области -8°, а в Сумской столбики термомтеров покажут -11°. Снег ожидается лишь на Житомирщине, на остальной территории будет доминировать сухая погода.

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На востоке Украины сегодня ударят морозы до -9°...-10°. Без осадков, ясно и безоблачно. Ночью температура опустится до -12°...-13°.

В центральных областях тепло распределится неравномерно. В Винницкой области столбики термомтеров днем покажут -2°, здесь будет пасмурно и ожидается снег. На остальной территории температура опустится до -4°...-9°, однако будет сухо и немного облачно.

На юге Украины сегодня также ожидаются температурные контрасты. В Запорожье будет -6°, в Крыму, Херсонской и Николаевской областях столбики термометров покажут -1°, а в Одесской области воздух прогреется до +2° и вероятен мокрый снег.

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