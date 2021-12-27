В ближайшую неделю украинцев ждет температурные "качели".

На этой неделе в Украину вернутся сильные морозы, местами до -10°...-16°. Ближе к Новому году потеплеет, а затем столбики термометров вновь поползут вниз. Осадков в течение ближайших семи дней будет немного.

Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

Так, в понедельник, 27 декабря, холоднее всего будет на северо-востоке Украины, где днем температура воздух поставит -5°...-8°. На западе, на севере и в центральных областях столбики термометров покажут днем -2°...-5°. На юге - до -1°...-5°, а в Крыму воздух прогреется до +6°. Осадки ожидаются лишь в Черновицкой и Одесской областях, а также в Крыму.

Во вторник в Украине окрепнут ночные морозы. В темное время суток столбики термометров опустятся до -7°...-14° на западе, до -9° на севере, -8°...-13° в Центре и Николаевской области. На востоке страны, а также в Днепропетровской и Запорожской областях - до -3°...-9°. На юге ожидается -8°...-13°. При этом днем на юге Украины будет небольшой "плюс", а в Крыму воздух прогреется аж до +12°. На остальной территории днем от -2° до -8°.

В этот день будет много осадков. В западных областях, кроме Львовской и Волынской, ожидается снег. Также снег пройдет на севере, в центре и на востоке страны. А на юге, где теплее, ожидаются дожди.

В среду, 29 декабря, снег ожидается лишь в Ивано-Франковской и Черновицкой областях, а также на северо-востоке страны, в Крыму - дождь. Ночью на севере и в центре Украины столбики термометров упадут до -9°...-16°, а днем ожидается от -1° до -7°. Приблизительно такая же температура будет и в западных областях, -1°...-6°, на востоке 0°...+2°, а на юге ожидается от 0° до -4°, в Крыму - до +7°.

30 декабря столбики термометров поползут вверх. Сильные ночные морозы ожидаются лишь в отдельных областях в центре и на северо-востоке страны. Днем же на западе ожидается от -1° до +3°, на севере - до -6°, в центральных областях -1°...-7°, на востоке 0°...-4°, а на юге от -2° до +2°. В Крыму - до +11°.

Местами в западных, южных и восточных областях ожидаются осадки смешанной фазы.

В последний день уходящего года, 31 декабря, по всей стране заметно потеплеет. Днем в большинстве областей ожидается 0°...+2°, местами на юге и западе - до +3°...+6°. Осадки в виде дождей и мокрого снега ожидаются везде, кроме части центральных и южных областей.

Новій 2022 год в Украине начнется с похолодания. Практически по всей стране днем температура упадет до -2°...-5°, а на востоке и северо-востоке - до -5°...-8°.

2 января морозы продолжатся. Ночью температура будет опускаться до -5°...-9°, а на севере и северо-востоке - до -10°...-14°. Днем также по всей стране будет минусовая температура: от -2° до -8°.

Народный прогноз на неделю

27 декабря - Филимона. Каков Филимон - таков и февраль.

28 декабря - день Трифона. Каков Трифон - таков и март.

29 декабря - Агея. Каков Агей - таков и апрель. На Агея иней - на святки тепло, но со снегом.

30 декабря - Данила. Если появится иней - Рождество будет теплым. Каков Даниил - таков и май.

31 декабря - день Святого Модеста. А в старину крестьяне вечером 31 декабря гадали на погоду в следующем году. Ставили 12 коробочек с солью или брали 12 луковиц с 12-ю слоями. Выдалбливали ямку в луковицах и насыпали в них соль. Каждая коробочка или луковица - это месяц нового года. Утром 1 января смотрели: в какой коробочке соль размокла, тот месяц и будет дождливым.

1 января - день памяти мученика Бонифатия, который помогает бороться с... похмельем. Каков первый день января, таков и первый день лета. Если в первый день Нового года сильный мороз и малый снежок, то будет хороший урожай хлеба. Если же тепло и нет снега - урожай будет плохой. Каков день - таков и июль.

2 января - Игната священномученика. Какой день - такой и август. Облака идут против ветра - пойдет снег. Белые облака - к ветру, синее небо - будет тепло.

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