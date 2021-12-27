Синоптик предупредила об ухудшении погоды 28 декабря.

Во вторник, 28 декабря, Украину засыплет снегом из-за вторжения южного циклона.

Об этом предупредила синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

По ее данным, завтра самые сложные погодные условия будут наблюдаться в центральных областях - там будет идти сильный снег с метелями, возможны снежные заносы. Похожую погоду прогнозируют и на западе страны (кроме Закарпатья, Волыни и Ровенщины), а также на юге и востоке.

"В южной части, где ожидается высокая температура воздуха, будет мокрый снег и дождь. Соответственно, на дорогах водителям придется туго - поэтому, если никак нельзя отложить завтрашние поездки по этим регионам, будьте очень внимательными и проверьте машину на наличие всех необходимых вещей, которые могут понадобиться при нестандартной ситуации", - пишет синоптик.

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На севере Украины тоже возможен снег, на дорогах будет скользко. По всей стране, кроме юга, сохранится морозная погода. В южных областях температура воздуха будет плюсовой.

Погода 28 декабря в Киеве

"В Киеве завтра - облачная погода, есть вероятность снега, однако не сильного и без метелей. Циклон вкупе с бурной катавасией пойдет южнее столицы. Морозы пока удерживаются, ночью в Киеве-8 - 10, днем около -5 градусов", - добавила Диденко.

Прогноз погоды на Новый год

По данным синоптика, 31 декабря - 1 января ожидается оттепель и плюсовая температура воздуха, временами возможны дождь и мокрый снег.

Как сообщал УНИАН, сегодня морозы в Украине станут еще крепче. По всей стране "минус" будет и ночью, и днем. Теплее всего будет в Крыму, где воздух прогреется до +8°. На юго-западе, в некоторых центральных областях, а также на юге страны ожидается снег.