Жарко будет не только на юге страны.

Последняя сентябрьская неделя в Украине будет по-летнему теплой и даже жаркой. Температура местами повысится до +27°...+29°. Со среды, 25 сентября, дожди периодически будут на западе страны, благодаря чему температура там снизится. В конце недели осадки ожидаются также и на севере Украины, а столбики термометров покажут +16°...+19°. На юге и востоке аж до конца недели сохранится сухая и солнечная погода до +25°...+29°. Об этом сообщает Погода УНИАН.

В начале недели, 23 сентября, по всей Украине будет тепло и сухо. Столбики термометров в понедельник покажут +25°...+28°, на юге - до +30° и только на крайнем севере будет чуть свежее, +23°...+24°.

Во вторник, 24 сентября, погода в Украине существенно не изменится. По всей старне будет солнечно и сухо, а воздух прогреется до +25°...+28°. Только на побережье морей - до +23°.

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В среду, 25 сентября, на западе Украины температура снизится до +22°...+25° и местами пройдут дожди. На остальной территории - без существенных изменений.

В четверг, 26 сентября, облачность в Украине станет больше. По всей стране будет +23°...+25°, местами в центре и на юго-востоке - до +26°...+28°.

Накануне выходных, 27 сентября, на северо-западе и в Черниговской области пройдут дожди, а температура снизится до +20°...+22°. На остальной территории будет тепло и сухо, +24°...+27°.

Под конец сентября погода в Украине начнет меняться. На выходных, 28 и 29 числа, на западе и севере страны станет пасмурно, пройдут небольшие дожди и похолодает до +14°...+19°.

На остальной территории в конце недели все еще будет лето, +25°...+29°.

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