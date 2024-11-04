С середины недели температура повысится, а осадки покинут нашу страну.

В ближайшие дни в Украине сохранится холодная погода с периодическими осадками. Ночью во многих областях будет небольшой мороз, а днем - небольшой "плюс". С середины недели температура чуть повысится, местами воздух будет прогреваться до +10° и даже выше, а осадки практически покинут нашу страну. Об этом сообщает Погода УНИАН.

Начало недели, 4 ноября, в Украине будет пасмурными. На северо-востоке пройдут дожди и мокрый снег, а на западе и северо-западе - дожди. Столбики термометров по всей стране покажут от +5° до +10°, только на юге воздух прогреется до +11°...+12°.

Во вторник, 5 ноября, осадки покинут нашу страну, солнца станет больше, но температура при этом даже снизится. Ночью ожидается от -3° до +1°, а днем столбики термометров покажут всего +2°...+7°, только в Закарпатской области воздух прогреется до +9°.

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В среду, 6 ноября, на востоке Украины, а также в Сумской области будет пасмурно и дождливо, а температура ожидается всего +4°...+7°. На остальной территории страны существенных осадков не ожидается, на западе Украины будет ясно и безоблачно, а воздух прогреется до +7°...+10°.

В четверг, 7 ноября, в Украине ожидается переменная облачность. Температура по всей стране повысится до +7°...+10°. На юге, в Закарпатской области, а также в районе Кривого Рога будет +11°...+13°.

Перед выходными в Украине станет пасмурно, на востоке покапают небольшие дожди. Столбики термометров покажут +6°...+9°, на юге - до +10°...+12°.

Выходные, 9 и 10 ноября, в Украине будут сухие и с переменной облачностью. Воздух к концу недели прогреется до +7°...+10°, на юге - до +11°...+12°.

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