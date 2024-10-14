Неделя в Украине будет довольно холодной / фото pixabay.com

Ближайшая неделя теплом не порадует. По всей Украине будет холодно и периодически будет дождить. К концу недели погода стабилизируется, небо прояснится, но выше +14°...+15° все равно не станет. Об этом сообщает Погода УНИАН

Начало недели, 14 октября, будет облачным, но местами с прояснениями. На северо-западе и северо-востоке пройдут дожди, но в большинстве областей будет сухо. Практически по всей старне будет +11°...+15°, только на юге воздухе прогреется до +17°...+19°.

14 октября на юге Украины еще будет довольно тепло / фото УНИАН

В середине октября, 15 числа, с запада в Украину зайдет новая порция дождей. Осадки также ожидаются местами на севере, востоке и в Винницкой области. Температура чуть снизится, будет +10°...+14°, а на юге - максимум +14°...+16°.

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15 октября по всей Украине станет на несколько градусов прохладнее / фото УНИАН

В среду, 16 октября, украинцев ждет небольшая облачность и дожди в большинстве областей. Только местами на юге и западе страны будет сухо. По всей Украине температура будет в пределах +10°...+14°.

16 октября по всей Украине будет 10°...+14° / фото УНИАН

В середине недели, 17 октября, температура в Украине снизится еще. Днем ожидается +9°...+12° по всей стране, а ночью на западе местами похолодает до -1°...0°.

17 октября по всей Украине будет по-осеннему холодно / фото УНИАН

Накануне выходных, 18 октября, в Украине ожидается +8°...+11°. Без осадков.

18 октября в Украине будет сухо, но довольно холодно / фото УНИАН

На выходных, 19 и 20 октября, солнца в Украине станет больше. Под конец недели по всей стране установится ясная и безоблачная погода, благодаря чему температура чуть повысится, будет уже +11°...+14°.

На выходных в Украине станет чуть теплее / фото УНИАН
20 октября в Украине будет ясно и безоблачно / фото УНИАН

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