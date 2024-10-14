По ночам температура местами уже будет опускаться до "минусов".

Ближайшая неделя теплом не порадует. По всей Украине будет холодно и периодически будет дождить. К концу недели погода стабилизируется, небо прояснится, но выше +14°...+15° все равно не станет. Об этом сообщает Погода УНИАН.

Начало недели, 14 октября, будет облачным, но местами с прояснениями. На северо-западе и северо-востоке пройдут дожди, но в большинстве областей будет сухо. Практически по всей старне будет +11°...+15°, только на юге воздухе прогреется до +17°...+19°.

В середине октября, 15 числа, с запада в Украину зайдет новая порция дождей. Осадки также ожидаются местами на севере, востоке и в Винницкой области. Температура чуть снизится, будет +10°...+14°, а на юге - максимум +14°...+16°.

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В среду, 16 октября, украинцев ждет небольшая облачность и дожди в большинстве областей. Только местами на юге и западе страны будет сухо. По всей Украине температура будет в пределах +10°...+14°.

В середине недели, 17 октября, температура в Украине снизится еще. Днем ожидается +9°...+12° по всей стране, а ночью на западе местами похолодает до -1°...0°.

Накануне выходных, 18 октября, в Украине ожидается +8°...+11°. Без осадков.

На выходных, 19 и 20 октября, солнца в Украине станет больше. Под конец недели по всей стране установится ясная и безоблачная погода, благодаря чему температура чуть повысится, будет уже +11°...+14°.

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