Вместе с осадками ожидается и потепление.

До конца зимы в Украине сохранится морозная и преимущественно сухая погода, но с наступлением весны ситуация изменится. Об этом на meteoprog сообщил синоптик Игорь Кибальчич.

По его словам, в ближайшие 5 суток антициклон над Восточной Европой обеспечит в нашей стране морозную и преимущественно сухую погоду. Однако, уже в выходные, начиная с южных и западных областей ожидается поступление к нам более теплой и влажной воздушной массы.

"На фоне активизации циклонической деятельности, в большинстве областей в первые дни марта пройдут осадки в виде снега и дождя, а температурный фон существенно повысится", - прогнозирует Кибальчич.

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Погода 24 февраля

В понедельник, по прогнозу синоптика, на востоке страны, а также на Днепропетровщине ожидается небольшой снег и слабая метель. На дорогах гололедица. Днем воздух прогреется до -2...+4 °С, в северных и восточных областях будет холоднее, -2...-7 °С.

Погода 25 февраля

Во вторник на востоке Украины, а также в Приазовье сохранится облачная погода с небольшим снегом. На остальной территории будет сухо. Ночью и утром на Правобережье местами возможен туман, изморозь. На дорогах гололедица. Ветер будет 3 - 8 м/с, на востоке порывистый. Ночью еще будут морозы -7...-13 °С, в северных и центральных областях -14...-21 °С, на Закарпатье -3...-8 °С. Днем температура воздуха ожидается в пределах -5...+1 °С, а на крайнем западе потеплеет до +2...+7 °С.

Погода 26 февраля

В среду по всей Украине будет малооблачно и без осадков. Ночью и утром местами туман, изморозь, а на дорогах местами гололедица. Ночью еще будут сильные морозы -14...-19 °С, в западных и южных областях -7...-13 °С. Днем потеплеет до -4...+3 °С, а на крайнем западе - до +4...+7 °С.

Синоптик Наталья Диденко прогнозирует, что 25-26 февраля морозы в Украине постепенно будут ослабевать. Морозы задержатся на востоке страны, здесь потепление ожидается только в начале марта.

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