В среду, 21 июня, в большинстве областей нашей страны объявлено штормовое предупреждение. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.
"21 июня днем в центральных, восточных, южных областях и на Закарпатье грозы", - говорится в предупреждении.
Как отмечается, из-за непогоды объявлен І уровень опасности, желтый.
Какая погода будет в Украине в ближайшие дни - прогноз
По данным Укргидрометцентра, до конца рабочей недели в Украине ожидается переменчивый характер погоды. Кратковременные дожди продолжатся, однако они будут чередоваться с сухой и солнечной погодой.
Отдельно. в среду, 21 июня, кратковременные дожди и грозы ожидаются в большинстве областей нашей страны. 22 июня погода будет преимущественно без осадков, а в пятницу, 23 июня, грозовые дожди накроют запад Украины.
В Киеве завтра будет преобладать погода без осадков, а уже в конце недели снова временами будет дождливо.
Напомним, что на сегодня в Украине также объявлено штормовое предупреждение из-за грозы. По прогнозу Укргидрометцентра, они ожидаются в северных и большинстве западных областей, а также в Винницкой области.