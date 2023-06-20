Завтра в большинстве областей ожидаются грозы.

В среду, 21 июня, в большинстве областей нашей страны объявлено штормовое предупреждение. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

"21 июня днем в центральных, восточных, южных областях и на Закарпатье грозы", - говорится в предупреждении.

Как отмечается, из-за непогоды объявлен І уровень опасности, желтый.

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Какая погода будет в Украине в ближайшие дни - прогноз

По данным Укргидрометцентра, до конца рабочей недели в Украине ожидается переменчивый характер погоды. Кратковременные дожди продолжатся, однако они будут чередоваться с сухой и солнечной погодой.

Отдельно. в среду, 21 июня, кратковременные дожди и грозы ожидаются в большинстве областей нашей страны. 22 июня погода будет преимущественно без осадков, а в пятницу, 23 июня, грозовые дожди накроют запад Украины.

В Киеве завтра будет преобладать погода без осадков, а уже в конце недели снова временами будет дождливо.

Напомним, что на сегодня в Украине также объявлено штормовое предупреждение из-за грозы. По прогнозу Укргидрометцентра, они ожидаются в северных и большинстве западных областей, а также в Винницкой области.

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