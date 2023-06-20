По данным Укргидрометцентра, кратковременные дожди ожидаются в Украине почти каждый день.

На этой неделе в Украине продолжатся кратковременные дожди, однако они будут чередоваться с солнечной погодой. Кое-где будут наблюдаться грозы, а температура останется без существенных изменений. Такой прогноз на ближайшие дни обнародовал Украинский гидрометцентр.

По данным синоптиков, в среду на большей части территории Украины ожидаются кратковременные дожди и грозы. В четверг будет преимущественно без осадков, лишь на западе местами пройдет кратковременный дождь.

Ветер прогнозируется преимущественно северо-западный, в южной части - северо-восточный 5-10 м/с.

Видео дня

Температура ночью составит 12-18°, на побережье морей - до 21°. Днем воздух будет прогреваться до 23-28°. Сегодня в центральных областях, а 21-22 по всей Украине, кроме запада и востока, будут жаркие 25-30°.

В пятницу, 23 июня, в западных областях ожидаются грозовые дожди; температура ночью составит 12-17°, днем 23 июня будет 23-28°. На остальной территории без осадков, лишь днем в северных местами кратковременные дожди, грозы; температура ночью 15-21°, на востоке 11-16°, днем 24-30°.

Штормовое предупреждение

На сегодня в восьми областях Украины объявлен и уровень опасности. По данным Укргидрометцентра в северных, большинстве западных и Винницкой областях ожидаются грозы.

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