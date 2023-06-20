Сегодня в столице ожидается дождь, в дальнейшем осадки прекратятся, а в конце недели снова будет дождливо.

На текущей неделе по Киевщине погода будет изменчивой. Об этом свидетельствует прогноз Украинского гидрометцентра.

По данным синоптиков, сегодня днем ожидается кратковременный дождь с грозой, вызванный воздействием атмосферного фронта.

"В дальнейшем будет преобладать погода без осадков, а уже в конце недели снова временами будет дождливо", - прогнозируют в Укргидрометцентре.

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Прогнозируется, что температурные показатели существенно не изменятся - в ночные часы будет +17..+19, а днем столбики термометров в столице будут показывать +27..+29.

Штормовое предупреждение - прогноз на сегодня

Как сообщал Погода УНИАН, на сегодня в восьми областях Украины синоптики Украинского гидрометцентра объявили штормовое предупреждение. По их данным, 20 июня в северных, большинстве западных областей и в Винницкой области ожидаются грозы. Из-за этого объявлен І уровень опасности.

Желтый уровень опасности также объявлен в Киеве и Киевской области. По данным Укргидрометцентра, сегодня в регионе ожидается переменная облачность. Днем ожидается кратковременный дождь и гроза. Ветер будет северо-западного направления, а его скорость составит 5-10 м/с. Температура днем по области составит 23-28°; в Киеве воздух прогореется до 26-28°.

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