Синоптики прогнозируют на сегодня грозы.

На сегодня, 20 июня, во многих областях Украины объявлено штормовое предупреждение из-за грозы. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

По данным синоптиков, будет греметь в северных и большинстве западных областей. Поэтому І уровень опасности объявлен в таких областях:

Волынская;

Ривненская;

Хмельницкая;

Винницкая;

Житомирская;

Киевская;

Черниговская;

Сумская.

Погода 20 июня - прогноз на сегодня

Украинский гидрометцентр прогнозирует на сегодня переменную облачность. днем в северных, большинстве западных и Винницкой областях ожидаются кратковременные дожди и грозы. На остальной территории будет доминировать погода без осадков.

Видео дня

В Карпатах и Прикарпатье утром местами ожидается туман.

Ветер будет преимущественно северо-западный, в южной части северо-восточный. Его скорость составит 5-10 м / с.

Температура днем ожидается в пределах 23-28°, в центральных областях будет жара до 30°, а в Карпатах 16-22°.

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