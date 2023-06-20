На сегодня, 20 июня, во многих областях Украины объявлено штормовое предупреждение из-за грозы. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.
По данным синоптиков, будет греметь в северных и большинстве западных областей. Поэтому І уровень опасности объявлен в таких областях:
- Волынская;
- Ривненская;
- Хмельницкая;
- Винницкая;
- Житомирская;
- Киевская;
- Черниговская;
- Сумская.
Погода 20 июня - прогноз на сегодня
Украинский гидрометцентр прогнозирует на сегодня переменную облачность. днем в северных, большинстве западных и Винницкой областях ожидаются кратковременные дожди и грозы. На остальной территории будет доминировать погода без осадков.
В Карпатах и Прикарпатье утром местами ожидается туман.
Ветер будет преимущественно северо-западный, в южной части северо-восточный. Его скорость составит 5-10 м / с.
Температура днем ожидается в пределах 23-28°, в центральных областях будет жара до 30°, а в Карпатах 16-22°.