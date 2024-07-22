В городе и области объявили І уровень опасности.

На Львовщине сегодня, 22 июля, будет бушевать непогода. Об этом предупреждает Львовский региональный центр по гидрометеорологии.

"По городу Львову 22 июля во второй половине дня гроза", - сообщают синоптики.

Также, по данным гидрометцентра, во второй половине дня грозы местами ожидаются и по территории Львовской области:

Видео дня

Из-за непогоды объявлен І уровень опасности, желтый.

Погода во Львове и Львовской области - прогноз на 22 июля

По данным синоптиков, погоду на Львовщине будет определять поле пониженного атмосферного давления.

По области сегодня будет облачно с прояснениями. Без существенных осадков, лишь во второй половине дня местами пройдут кратковременные дожди, грозы. Ветер будет юго-восточный, 3-8 м/с. Температура днем составит +25°...+30°.

Во Львове также сегодня будет облачно с прояснениями. Без существенных осадков, лишь во второй половине дня пройдет кратковременный дождь и гроза. Ветер юго-восточный, 3-8 м/с. воздух в течение дня прогреется до +27°...+29°.

Во время осадков будет наблюдаться ухудшение видимости. Атмосферное давление будет слабо расти, а относительная влажность воздуха уменьшится.

Вас также могут заинтересовать новости: