Синоптики прогнозируют грозы, град, шквалы и туман.

Во Львове сегодня и завтра, 17 августа, ожидаются грозы. Предупреждение об опасных метеорологических явлениях обнародовал Львовский региональный центр по гидрометеорологии.

"До конца суток 16 августа и на сутки 17 августа местами грозы, шквалы 15-20 м/с, град", - предупреждают синоптики.

Также 17 августа ночью и утром местами будет наблюдаться туман, из-за чего видимость упадет до 200-500 метров.

Видео дня

Во Львове и области объявлен І уровень опасности, желтый.

Погода во Львове и Львовской области - прогноз на 17 августа

17 августа на Львовщине местами пройдут кратковременные дожди, грозы и град.

Ночью и утром местами будет наблюдаться туман. Ветер будет юго-восточный, 5-10 м/с, во время грозы шквалы будут достигать 15-20 м/с.

Температура ночью будет опускаться до +14°...+19°, а днем в субботу воздух прогреется до жарких +28°...+33°.

Сегодня же, по данным синоптиков, на Львовщине будет облачно с прояснениями. Во второй половине дня местами пройдут кратковременные дожди, грозы. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура днем +28°...+33°. Во Львове сегодня также будет облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Температура +29°...+31°.

Вас также могут заинтересовать новости: