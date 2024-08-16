Синоптики прогнозують грози.

На 16 августа в Закарпатской области объявили повышенный уровень опасности. Об этом сообщает Закарпатский областной центр по гидрометеорологии.

Погода, по данным синоптиков, испортится уже в ближайшее время.

"В ближайший час и в течение дня 16 августа преимущественно в горах Закарпатской области и г. Ужгороде ожидаются грозы", - предупреждают в гидрометцентре.

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Также, как прогнозируется, во время гроз местами пройдут значительные кратковременные дожди, а также будет наблюдаться шквалистое усиление ветра 15-20 м/с.

Из-за непогоды на Закарпатье объявили І уровень опасности, желтый.

Также на Закарпатье объявлено предупреждение о пожарной опасности. По данным синоптиков, в течение 16-18 августа на большей части территории Закарпатской области ожидается высокая, а на низменности чрезвычайная пожарная опасность.

Погода 16 августа - прогноз по Украине

Сегодня в Украине ожидается переменная облачность. Без осадков, лишь на Прикарпатье и Закарпатье днем местами пройдет кратковременный дождь, гроза.

Ветер будет переменных направлений, 3-8 м/с. Температура в юго-западной части Украины и на Херсонщине составит +29°...+34°, на остальной территории столбики термометров покажут +24°...+29°, а в Карпатах будет от +18° до +23°.

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