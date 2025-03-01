Утром на Львовщине будет туман.

Во Львове на сегодня, 1 марта, объявили повышенный уровень опасности. Об этом сообщает Львовский региональный центр по гидрометеорологии.

По данным синоптиков, предупреждение об опасных метеорологических явлениях обнародовано и для Львовской области.

"По территории Львовской области и городу Львову утром 1 марта туман видимостью 200-500 метров", - говорится в предупреждении.

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Из-за непогоды объявлен І уровень опасности, желтый.

По данным синоптиков, сегодня погоду на Львовщине будет определять поле повышенного атмосферного давления и влияние высотного циклона.

По Львовской области 1 марта будет облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ночью и утром местами туман, а на отдельных участках дорог - гололедица. Ветер будет западный, 5-10 м/с. Температура днем по области +4°...+9°, а во Львове воздух прогреется до +4°...+8°.

"Первыми мартовскими выходными будет еще по ранневесеннему несколько прохладно", - говорят синоптики.

В субботу ожидается погода без существенных осадков, дополнительного ощущения влаги добавит туман в ночные и утренние часы. В воскресенье пройдет небольшой дождь и мокрый снег. Температура ночью будет колебаться около 0°, днем в субботу +4°...+9°, а в воскресенье станет холоднее, 0°...+5°. Ветер западной четверти.

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