Синоптики обещают жителям столичного региона кратковременный дождь, местами грозу

Понедельник встретит киевлян мокрой и прохладной погодой. По прогнозам Укргидрометцентра, температура по области снизится ночью до 6-11°, днем составит 12-17°.

При этом в столице будет еще прохладнее - ночью 6-8°, днем 14-16°.

Облачно с прояснениями, ветер западный, 7-12 м/с.

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Также синоптики обещают жителям столичного региона кратковременный дождь, местами грозу.

Погода в Украине 15 апреля

В понедельник почти по всей территории Украины прогнозируются дожди с грозами. Осадков не предвидится только ночью в западных областях, днем в южной части. Температура в западных и северных областях ночью будет 6-11°, днем 12-17°. На остальной территории несколько теплее - ночью 10-15°, днем 16-21°, на юге до 26°.

А совсем недавно апрельская жара в Украине била все рекорды. Так, 10 апреля дневные максимумы температур превысили свои исторические рекорды во многих областях Украины. По данным метеорологических станций, зафиксированы превышения на 1-6°. А в Киеве с начала месяца климатологи зафиксировали 13 температурных рекордов.

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