В Киеве завтра температура до +25°, без осадков

17:00, 15 июля 2020
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В столице завтра немного потеплеет.

В Киеве завтра без осадков / фото УНИАН
В Киеве завтра без осадков / фото УНИАН

Погода в Киеве 16 июля будет солнечной, температура днем до +25°.

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По прогнозу Погода УНИАН, температура воздуха днем +25°, вечером - до +23°. Ветер переменный, до 2,3 м/с.

Солнце в столице взойдет в 05:03, а зайдет в 21:03.

Как сообщал УНИАН, 16 июля в Украине без осадков, температура до +28°.

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Теги: #Киев#погода
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