В Киеве завтра без осадков, температура до +31°

В столице завтра будет жарко.

В Киеве завтра будет жарко / фото УНИАН

Погода в Киеве 28 июля будет солнечной, температура днем до +31°.

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По прогнозу Погода УНИАН, температура воздуха днем +31°, вечером - до +27°. Ветер переменный, до 1,9 м/сек.

Солнце в столице сойдет в 05:19, а зайдет в 20:48.

Как сообщал УНИАН, 28 июля в Украине без осадков, температура до +31°.

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