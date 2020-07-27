В Киеве завтра без осадков, температура до +31°
В столице завтра будет жарко.
Погода в Киеве 28 июля будет солнечной, температура днем до +31°.
Грозы, шквалы и дожди: в Украине объявили штормовое предупреждение
По прогнозу Погода УНИАН, температура воздуха днем +31°, вечером - до +27°. Ветер переменный, до 1,9 м/сек.
Солнце в столице сойдет в 05:19, а зайдет в 20:48.
Как сообщал УНИАН, 28 июля в Украине без осадков, температура до +31°.
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Погода в Украине
- Винница+31°... +16°
- Днепр+34°... +19°
- Донецк+30°... +18°
- Житомир+28°... +16°
- Запорожье+29°... +20°
- Ивано-Франковск+25°... +14°
- Киев+31°... +18°
- Кропивницкий+31°... +19°
- Луганск+33°... +19°
- Луцк+27°... +16°
- Львов+24°... +15°
- Николаев+29°... +20°
- Одесса+29°... +21°
- Полтава+32°... +17°
- Ровно+27°... +15°
- Симферополь+26°... +18°
- Сумы+29°... +16°
- Тернополь+25°... +15°
- Харьков+31°... +17°
- Херсон+25°... +18°
- Хмельницкий+28°... +16°
- Черкассы+30°... +17°
- Чернигов+29°... +15°
- Черновцы+27°... +17°
Виргиния, США
+26°
Погода Стерлинг - облачно с прояснениями
Ощущается как:+26 °
Влажность:59 %
Давление:753 мм
Ветер: 4.4 м/с
Вероятность осадков:0 %
Восход:06:06
Закат20:25
Видимость:16 км
Фаза луны:
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