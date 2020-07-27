В Киеве завтра без осадков, температура до +31°

17:00, 27 июля 2020
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В столице завтра будет жарко.

В Киеве завтра будет жарко / фото УНИАН
В Киеве завтра будет жарко / фото УНИАН

Погода в Киеве 28 июля будет солнечной, температура днем до +31°.

Грозы, шквалы и дожди: в Украине объявили штормовое предупреждение

По прогнозу Погода УНИАН, температура воздуха днем +31°, вечером - до +27°. Ветер переменный, до 1,9 м/сек.

Солнце в столице сойдет в 05:19, а зайдет в 20:48.

Как сообщал УНИАН, 28 июля в Украине без осадков, температура до +31°.

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Теги: #Киев#погода
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