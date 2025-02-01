Уже сегодня температура начнет снижаться, а на следующей неделе в столицу вернутся морозы.

В Киеве погода в ближайшие дни значительно изменится. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

По прогнозу синоптиков, в ближайшие 5 суток погоду Киевской области и Киева будет формировать холодный воздух, который будет поступать с северо-запада Европы.

Из-за этого температура начнет снижаться: уже сегодня она не будет превышать +2°...+6°. В начале недели похолодает до 0 градусов, а в середине недели уже ожидаются "минусы".

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1 и 2 февраля благодаря полю повышенного атмосферного давления осадки маловероятны, но в дальнейшем атмосферные фронты обусловят местами небольшой снег.

Ветер будет преобладать северо-западный и западный, умеренной силы.

В начале февраля в Украине ожидается снижение температуры. Об этом сообщает синоптик Игорь Кибальчич.

По его словам, в ближайшие дни над Скандинавским полуостровом сформируется новый антициклон, который станет причиной распространения холодного воздуха на южные регионы.

В результате этого процесса Украина окажется под влиянием холодных воздушных масс и северо-западного ветра, что приведет к постепенному снижению температуры на 3-6 градусов. В некоторых районах возможны осадки в виде дождя и мокрого снега.

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