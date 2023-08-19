Будет сухо, небольшие осадки ожидаются лишь местами на западе страны.

В субботу, 19 августа, жара в Украине станет еще сильнее. По всей стране столбики термометров покажут +30°...+34°, а местами на востоке температура поднимется до +35°. Дожди вероятны лишь в отдельных областях на западе страны, в большинстве же областей сохранится сухая погода с обилием солнца. Об этом сообщает Погода УНИАН.

На западе Украины сегодня будет немного облачно, местами на Прикарпатье и в Закарпатской области пройдут дожди, однако на температуру они не повлияют - будет жарко. Столбки термометров покажут +30°...+33°.

На севере страны будет преимущественно ясно и безоблачно, а воздух тут прогреется до +30°...+32°.

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На востоке Украины сегодня будет жарче всего. Тут столбики термометров покажут +33°...+35°, без осадков, будет много солнца.

В центральной части Украины также будет доминировать ясная и безоблачная погода. Воздух тут прогреется до +31°...+34°.

Жителей юга Украины также ждет ясная и безоблачная погода с обилием солнца. Воздух тут раскалит до +30°...+34°. Без осадков.

Приметы погоды 19 августа

19 августа - Яблочный Спас. Преображение Господне. Это день сбора первых яблок, которые ели с медом и сахаром. Каков второй Спас, таков январь.

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