В субботу, 19 августа, жара в Украине станет еще сильнее. По всей стране столбики термометров покажут +30°...+34°, а местами на востоке температура поднимется до +35°. Дожди вероятны лишь в отдельных областях на западе страны, в большинстве же областей сохранится сухая погода с обилием солнца. Об этом сообщает Погода УНИАН.
На западе Украины сегодня будет немного облачно, местами на Прикарпатье и в Закарпатской области пройдут дожди, однако на температуру они не повлияют - будет жарко. Столбки термометров покажут +30°...+33°.
На севере страны будет преимущественно ясно и безоблачно, а воздух тут прогреется до +30°...+32°.
На востоке Украины сегодня будет жарче всего. Тут столбики термометров покажут +33°...+35°, без осадков, будет много солнца.
В центральной части Украины также будет доминировать ясная и безоблачная погода. Воздух тут прогреется до +31°...+34°.
Жителей юга Украины также ждет ясная и безоблачная погода с обилием солнца. Воздух тут раскалит до +30°...+34°. Без осадков.
Приметы погоды 19 августа
19 августа - Яблочный Спас. Преображение Господне. Это день сбора первых яблок, которые ели с медом и сахаром. Каков второй Спас, таков январь.